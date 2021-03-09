Тренер сборной России Бородавко подвёл итоги чемпионата мира в Оберстдорфе

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги чемпионата мира в Оберстдорфе. Сборная России завоевала пять медалей: одно золото, три серебра и одну бронзу.
«У нас наметился прогресс, как в мужской части, так и в женской. Появилась золотая медаль впервые за долгое время, ровный состав, четыре медали. Надеемся, что к следующим гонкам Сергей Устюгов наберёт форму и у нас будет боевой состав на спринтерскую эстафету.
Что касается женщин, то у нас появился лидер — Татьяна Сорина, эстафетная команда перспективна, Яна Кирпиченко очень сильно спрогрессировала, это дорогого стоит.
Я надеялся, что Червоткин в марафоне будет бороться, рассчитывал, что эстафета подействует на него позитивно, что он будет в топ-10, но лыжи немного не попали, пошли протяжки, не сработало. Но у него большие перспективы, особенно для эстафетной команды, — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 9 марта 2021
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