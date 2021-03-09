Норвежский эксперт: Большунов тактически несовершенен. И он незрелая личность

Норвежский эксперт телеканала TV2 Петтер Соленг Скинстад поделился мнением о российском лыжнике Александре Большунове, который в сезоне-2020/2021 стал участником двух ярких спорных эпизодов.
Напомним, на этапе Кубка мира в Лахти Большунов спровоцировал стычку с финским лыжником Йони Мяки, за что получил испытательный срок в пять гонок. На чемпионате мира в Оберстдорфе россиянин в противостоянии с Йоханнесом Клебо на финише марафона сломал палку, виновным признали норвежца, которого лишили золотой медали.
«Большунов — победитель, который постепенно привыкает получать то, чего хочет. Наибольшие проблемы возникли после того, как он стал лучшим дистанционным лыжником в мире. И проявляется это только тогда, когда он оказывается под давлением. Он плохо с этим справляется.
Как по мне, Большунов — незрелая личность и несовершенен с точки зрения тактики. Вот почему он регулярно сталкивается с неприятностями — как во время соревнований, так и после них», — приводит слова Скинстада VG.
- 9 марта 2021
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