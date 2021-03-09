Экс вице-президент ВФЛА Безуглов подал в суд иск о восстановлении в должности

Бывший вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов подал в суд иск о восстановлении в должности, сообщает ТАСС.

«По итогам проведённой беседы в суде на 24 марта назначено рассмотрение по существу искового заявления Безуглова о признании решений президиума ВФЛА от 30 июня 2020 года недействительными с требованием выплатить компенсацию морального вреда», — прокомментировали в суде.

По словам Безуглова, президиум ВФЛА «вышел за пределы своих компетенций». Помимо восстановления в должности, Безуглов претендует на компенсацию морального ущерба в размере 50 тыс. рублей.

Безуглов занял пост вице-президента ВФЛА в марте 2020 года. В конце 2020 года суд отклонил его иск к ВФЛА и её бывшему президенту Евгению Юрченко о защите чести и достоинства.