В сборной Норвегии подтвердили, что подали апелляцию на дисквалификацию Клебо

Норвежская лыжная ассоциация подала апелляцию на решение Международной федерации лыжного спорта дисквалифицировать Йоханнеса Клебо после масс-старта на 50 км классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Считаем правильным обжаловать дисквалификацию, так как не согласны с решением жюри. Мы полагаем, что это был обычный гоночный инцидент», — приводит слова менеджера по лыжным гонкам Норвегии Эспена Бьервига Dagbladet.

Напомним, в ходе борьбы за первое место в масс-старте с Клебо россиянин Александр Большунов сломал свою палку и в итоге финишировал третьим. Первым финишную черту пересёк Клебо. Изначально жюри посчитало, что он действовал неумышленно. Россия подала протест. По его итогам Йоханнес Клебо был дисквалифицирован за неспортивное поведение. Александру присудили серебро.