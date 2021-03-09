Сборная России по мини-футболу разгромила Францию в матче отбора на Евро-2022

Сборная России по мини-футболу во второй раз обыграла команду Франции в матче отборочного этапа к Евро-2022. Встреча завершилась со счётом 5:1.
В составе сборной России дубль на свой счёт записал Ришат Котляров («Динамо» Самара), по одному мячу забили Сергей Абрамов («Синара»), Андрей Афанасьев («Газпром-Югра») и Иван Милованов («Тюмень»).
Сборная России уверенно возглавляет турнирную таблицу группы, набрав 12 очков в четырёх матчах.
Текущая групповая стадия – третий этап квалификации на ЕВРО-2022 после отборочного раунда и стыковых матчей. В нём принимают участие 32 сборные, разделённые на восемь групп по четыре участника. Восемь победителей групп и шесть лучших обладателей вторых мест получат прямые путёвки в финальную стадию чемпионата Европы.
- 9 марта 2021
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