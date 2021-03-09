Олег Матыцин прокомментировал слух о своём желании подать в отставку

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин дал комментарий по поводу его отставки по собственному желанию. Ранее советник Матыцина Лариса Михеева рассказала «Чемпионату», что эта информация не соответствует действительности.

«… [собаки лают], караван идёт», — приводит слова Матыцина Metaratings.



Ранее телеграм-канал «База» сообщал, что, помимо Матыцина, заявления об уходе написали его заместители. Предполагалось, что его отставка связана с недавними задержаниями спортивных чиновников.



Речь шла о директоре Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова, бывшего главы автономной некоммерческой организации «Арена-2018» Олега Галая и заместителя директора департамента управделами и контроля Министерства спорта России Антонины Кузнецовой. Она была помещена под домашний арест. Чиновнице предъявили обвинение по статье «присвоение и растрата».