Олег Матыцин прокомментировал слух о своём желании подать в отставку

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин дал комментарий по поводу его отставки по собственному желанию. Ранее советник Матыцина Лариса Михеева рассказала «Чемпионату», что эта информация не соответствует действительности.
«… [собаки лают], караван идёт», — приводит слова Матыцина Metaratings.
Ранее телеграм-канал «База» сообщал, что, помимо Матыцина, заявления об уходе написали его заместители. Предполагалось, что его отставка связана с недавними задержаниями спортивных чиновников.
Речь шла о директоре Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова, бывшего главы автономной некоммерческой организации «Арена-2018» Олега Галая и заместителя директора департамента управделами и контроля Министерства спорта России Антонины Кузнецовой. Она была помещена под домашний арест. Чиновнице предъявили обвинение по статье «присвоение и растрата».
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