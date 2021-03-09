Менеджер сборной Норвегии: у нас есть очень веские доводы и аргументы по оправданию Клебо

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг поделился подробностями апелляции, которая была подготовлена норвежской лыжной ассоциацией на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS). Речь идёт о решении FIS дисквалифицировать Йоханнеса Клебо после масс-старта на 50 км классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Мы хорошо поработали над апелляцией, изучили большое количество документации, законов и правил. Мы чувствуем и верим, что у нас есть очень веские доводы и хорошие аргументы по оправданию Йоханнеса, но в конечном итоге решение останется за апелляционным органом.

Не хочу сейчас думать о каких-либо процентах за или против, но мы проделали тщательную работу», — приводит слова Бьервига TV2.

Отметим, что норвежская лыжная ассоциация потратила почти всё время, которое было отведено на подачу апелляции. Теперь у FIS есть 72 часа, чтобы подготовить своё решение.

Напомним, в ходе борьбы за первое место в масс-старте с Клебо россиянин Александр Большунов сломал свою палку и в итоге финишировал третьим. Первым финишную черту пересёк Клебо. Изначально жюри посчитало, что он действовал неумышленно. Россия подала протест. По его итогам норвежец был дисквалифицирован за неспортивное поведение. Александру присудили серебро.