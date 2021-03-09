Первое золото России в парном могуле, завоёванное Анастасией Смирновой на ЧМ. Видео

Сегодня, 9 марта, в парном могуле на чемпионате мира по лыжному фристайлу в Алматы (Казахстан) российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла золотую медаль. Отметим, что это достижение стало историческим для спортсменки, так как прежде на первенствах мира россиянам не удавалось завоевать награду высшей пробы в данной дисциплине.
В финальном заезде она одолела ещё одну россиянку Викторию Лазаренко. Бронзовую награду завоевала представительница Казахстана Анастасия Городко, обошедшая канадскую спортсменку Софиан Ганьон.
Победа Анастасии Смирновой в парном могуле на чемпионате мира в Алматы (Казахстан).
18-летняя Смирнова во второй раз в карьере участвовала в чемпионате мира, Лазаренко, которой 17 лет, впервые отобралась на мировое первенство.
Золото в парном могуле стало для Анастасии Смирновой уже второй медалью на чемпионате мира в Казахстане: 8 марта она стала третьей в дисциплине «могул».
Турнир продлится до 11 марта.
- 9 марта 2021
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