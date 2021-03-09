Йохауг отреагировала на предложение немецкого тренера снимать с гонок слишком худых лыжниц

Норвежка Терезе Йохауг прокомментировала предложение тренера сборной Германии по лыжным гонкам Петера Шликенридера учитывать вес лыжников с помощью индекса массы тела и при выходе за его предел запрещать участвовать в соревнованиях. Шликенридер сделал это предложение из-за доминирования Йохауг в лыжных гонках.
«У нас в Норвегии каждый лыжник проходит множество тестов, прежде чем отобраться в национальную команду. Эти тесты комплексные и состоят из нескольких частей, поэтому я полагаю, что мы находимся в авангарде в отношении этого вопроса. А вот как с этим обстоят дела в Германии, мне неизвестно.
Он должен отвечать за произнесённые слова. Я прекрасно осведомлена, что у нас в Норвегии есть хорошо выстроенная система, благодаря которой здоровью каждого лыжника ничего не угрожает. Мы всегда придерживались позиции, что здоровье спортсменов важнее всего. Это мы доказывали и прежде. Он должен подумать над тем, что говорит. Но, наверное, ему было бы неплохо детальнее разобраться, как обстоят дела с этим вопросом в других странах», — приводит слова Йохауг Expressen.
- 9 марта 2021
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