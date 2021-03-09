Зачинщики массовой драки на турнире по дзюдо в Дагестане отстранены на два года

Федерация дзюдо России (ФДР) отстранила зачинщиков массовой драки, которая произошла 27 февраля в Каспийске на чемпионате СКФО среди юниоров и юниорок по дзюдо.

«Зачинщики потасовки, случившейся 27 февраля на первенстве Северного Кавказа до 23 лет, будут дисквалифицированы на два года.



Решением Дисциплинарной комиссии ФДР Абдулкадиру и Осману Абдулкадировым назначена дисквалификация на срок с 9 марта 2021 года по 8 марта 2023 года с формулировкой «за нарушение основ и правил дзюдо».



Кроме того, до окончания разбирательства от участия в соревнованиях отстранены спортсмены, входившие в состав сборных команд Республики Дагестан и Республики Северная Осетия на турнире. Отдельно будут рассмотрены меры ответственности в отношении Федерации дзюдо Республики Дагестан как организатора турнира, а также главного судьи соревнований», — сообщает пресс-служба ФДР.