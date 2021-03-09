Калла объяснила решение участвовать на последнем этапе КМ, несмотря на проблемы с желудком

Шведская лыжница Шарлотт Калла, испытывавшая на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) проблемы с желудком, поделилась подробностями принятия решения участвовать в финальном этапе Кубка мира, который пройдёт в Энгадине (Швейцария) 13 и 14 марта.
«Я рада, что все проявили понимание, несмотря на моё позднее решение. Всё время я старалась работать правильно. Приходилось особенное внимание удалять телу и желудку. Сейчас я смотрю вперёд с оптимизмом. Думаю, до субботы буду чувствовать себя всё лучше и лучше.
Раньше я, наверное, слишком много шутила, что мой желудок может справиться с чем угодно. Но, вероятно, и у него есть предел. Хотя, признаться, раньше никаких проблем с этим вопросом у меня не было.
В настоящее время я просто хочу хорошо выступить в эти выходные. Не знаю, какими получатся последние соревнования в этом сезоне, но по его окончании у меня будет время, чтобы всё осмыслить», — приводит слова Каллы SVT.
- 9 марта 2021
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