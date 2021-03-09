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«Вместе мы сила». Александр Большунов обратился к болельщикам

«Вместе мы сила». Александр Большунов обратился к болельщикам
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Российский лыжник Александр Большунов на своей официальной странице в «Инстаграме» обратился к болельщикам, выразив благодарность за поддержку и поздравления.

«Друзья, всем спасибо за поддержку и поздравления! Вас очень много! Вместе мы сила», — написал Александр.

Фото можно посмотреть на странице Большунова в «Инстаграме».

Напомним, в заключительной гонке чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) произошёл инцидент с участием Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо. В ходе борьбы за первое место с Йоханнесом Алесандр сломал свою палку и в итоге финишировал третьим. Первым финишную черту пересёк Клебо. Изначально жюри посчитало, что норвежец действовал неумышленно. Россия подала протест. По его итогам Клебо дисквалифицировали за неспортивное поведение, а Большунову вручили серебряную медаль.

Вчера, 8 марта, тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подтвердил, что Александр примет участие в финальном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Соревнования пройдут 13 и 14 марта.

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