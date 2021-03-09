НОК Беларуси отреагировал на решение МОК не признавать сына Лукашенко главой организации

Национальный олимпийский комитет Беларуси (НОК) прокомментировал решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) не признавать избрание Виктора Лукашенко, сына действующего президента страны, на пост главы организации, а Дмитрия Баскова — на пост члена исполнительного комитета НОК Беларуси.



«Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь с уважением относится к любым решениям Международного олимпийского комитета и принял к сведению постановление Исполкома МОК от 8 марта текущего года. В то же время мы неоднократно заявляли о соблюдении Олимпийской хартии, олимпийских идеалов и ценностей, следуя им с момента своего создания.



Позицию МОК относительно «непризнания избрания Виктора Лукашенко новым Президентом НОК Беларуси и Дмитрия Баскова – членом Исполкома НОК» считаем абсолютно необоснованной. Отчётно-выборное Олимпийское собрание, на котором и был избран новый руководитель и состав Исполкома нашей организации, состоялось при участии всей спортивной общественности страны – чемпионов и призёров Игр, действующих спортсменов, тренеров, руководителей спортивных организаций – исключительно в соответствии с Уставом НОК Беларуси и действующим законодательством Республики Беларусь.



Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип «спорт вне политики». Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике «двойных стандартов», нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене.



Заявление МОК не является основанием для прекращения полномочий Президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко и члена Исполкома Дмитрия Баскова. При этом указание МОК на то, что предыдущее руководство НОК не смогло в полной мере выполнить первый пункт решения МОК от 7 декабря 2020 года в части необеспечения должной защиты белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри Национального олимпийского комитета, федераций по видам спорта, всего спортивного движения, выглядит предвзятым и основанным на поверхностном понимании комплексной работы НОК по выполнению своих функций, а также рекомендаций Международного олимпийского комитета.



Все спортсмены вне зависимости от их политических взглядов продолжают подготовку к главным стартам четырёхлетия и находятся в равных условиях, участвуют в квалификационных олимпийских турнирах, согласно выполненным нормативам, по итогам которых лучшие из них будут включены в состав национальной олимпийской сборной исключительно на основании спортивного результата.



В очередной раз заявляем о готовности к конструктивным переговорам с руководством Международного олимпийского комитета. НОК Беларуси по-прежнему открыто приглашает представителей МОК в г.Минск для комплексного и всестороннего изучения ситуации и прямого диалога с белорусским спортивным сообществом. В свою очередь, в случае сохранения дискриминационного подхода в отношении белорусского олимпийского движения, мы оставляем за собой право обжаловать данное решение в соответствии с международным спортивным законодательством», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте НОК Беларуси.

МОК не признал избрание Виктора Лукашенко на пост главы НОК Беларуси