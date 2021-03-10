Юлия Ступак: снег растает, и да здравствуют роллеры и кросс — помогите!

Двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира российская лыжница Юлия Ступак поделилась впечатлениями от предстоящего завершения сезона.

«Почему подготовка к сезону всегда такая долгая, а сам сезон пролетает на раз-два? Ещё несколько гонок — и официальное закрытие. Снег растает, и да здравствуют роллеры и кросс — помогите! А ещё много силовой, прыжков и других сладостей-радостей. Ладно-ладно, не буду вас пугать. Пока лыжный сезон продолжается — кайфуем», — написала Ступак.

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На прошедшем в Оберстдорфе (Германия) чемпионате мира по лыжным видам спорта 26-летняя Ступак завоевала одну серебряную медаль — в эстафете. Призёрами гонки в составе сборной России также стали Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.