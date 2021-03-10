Панжинский: в Норвегии Большунова чуть ли не больше уважают, чем в России

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года в лыжных гонках Александр Панжинский предположил, что в Норвегии к лидеру мужской сборной России Александру Большунову относятся лучше, чем на родине.

«Самые запоминающиеся эмоции — последние, был резонансный момент, финишная прямая марафона и столкновение Клебо с Большуновым. Мы не можем понять, была бы победа Саши или нет, к сожалению, не получилось честной борьбы.

Оба соперника уважают друг друга, уверен, что это было неумышленно. В Норвегии Александра очень уважают, чуть ли не больше, чем в России», — рассказал Панжинский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Норвежский эксперт: Большунов тактически несовершенен. И он незрелая личность

Напомним, сборная Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира. Если апелляцию удовлетворят, у Большунова отберут серебряную медаль и вернут ему бронзу.