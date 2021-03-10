Панжинский оценил слова тренера сборной России о TUE у норвежских лыжников

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года в лыжных гонках Александр Панжинский прокомментировал слова тренера сборной России Юрия Бородавко. Ранее Бородавко заявил, что все представители сборной Норвегии, не исключая лидера национальной команды Йоханнеса Клебо, легально используют запрещённые препараты в рамках терапевтических исключений (TUE).
«Я иного мнения. В Норвегии лыжные гонки — вид спорта номер один, их идеология — быть лучшими в мире. Они не пытаются жульничать, они борются честно и отдают всех себя.
Терапевтические исключения — это отдельная проблематика, но не думаю, что Клебо использует их», — рассказал Панжинский в эфире «Матч ТВ».
На чемпионате мира в Оберстдорфе Клебо завоевал три золота: в личном, командном спринтах и в эстафете. Кроме того, его лишили золота в марафоне за создание помехи Александру Большунову на финише гонки.
- 10 марта 2021
-
09:55
-
09:43
-
09:32
-
09:06
-
08:39
- 9 марта 2021
-
23:21
-
22:53
-
22:33
-
22:22
-
22:05
-
21:05
-
20:14
-
19:56
-
19:46
-
19:15
-
19:13
-
18:43
-
18:09
-
17:33
-
17:25
-
16:50
-
16:18
-
15:53
-
15:44
-
15:44
-
15:07
-
15:00
-
14:35
-
14:24
-
14:20
-
13:41
-
13:10
-
12:35
-
12:04
-
12:03