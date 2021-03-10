Панжинский оценил слова тренера сборной России о TUE у норвежских лыжников

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года в лыжных гонках Александр Панжинский прокомментировал слова тренера сборной России Юрия Бородавко. Ранее Бородавко заявил, что все представители сборной Норвегии, не исключая лидера национальной команды Йоханнеса Клебо, легально используют запрещённые препараты в рамках терапевтических исключений (TUE).

«Я иного мнения. В Норвегии лыжные гонки — вид спорта номер один, их идеология — быть лучшими в мире. Они не пытаются жульничать, они борются честно и отдают всех себя.

Терапевтические исключения — это отдельная проблематика, но не думаю, что Клебо использует их», — рассказал Панжинский в эфире «Матч ТВ».

На чемпионате мира в Оберстдорфе Клебо завоевал три золота: в личном, командном спринтах и в эстафете. Кроме того, его лишили золота в марафоне за создание помехи Александру Большунову на финише гонки.