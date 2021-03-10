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Норвежский эксперт объяснил, почему апелляция на дисквалификацию Клебо вряд ли пройдёт

Норвежский эксперт объяснил, почему апелляция на дисквалификацию Клебо вряд ли пройдёт
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Норвежский эксперт по лыжным гонкам Фредрик Аукланд объяснил, почему считает, что апелляция сборной Норвегии на лишение Йоханнеса Клебо золотой медали в марафоне на чемпионате мира вряд ли будет удовлетворена. Напомним, Клебо дисквалифицировали за создание помехи Александру Большунову на финише гонки.

«Я сомневаюсь, что апелляция пройдёт. Жюри уже сделало работу, решение принято. Таким оно и останется, как мне кажется.

Речь идёт о том, как Клебо обогнал Большунова. В правилах сказано, что тот, кто идёт позади, должен уступить дорогу. Большунов выбрал ту же траекторию, что и Клебо в спринте, то есть предполагаемую оптимальную траекторию. Клебо тоже сделал это, но он находился позади. Поэтому он должен был уступить. То, что случилось, уже случилось», — приводит слова эксперта NRK.

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