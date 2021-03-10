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FIS отказалась комментировать слова Бородавко о недопустимости лишения Большунова серебра

FIS отказалась комментировать слова Бородавко о недопустимости лишения Большунова серебра
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере прокомментировал слова тренера сборной России Юрия Бородавко.

Напомним, Бородавко заявил, что, если Александра Большунова лишат серебра в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), руководству FIS можно уходить. Первым в гонке на 50 км классическим ходом финишировал Йоханнес Клебо, опередивший Эмиля Иверсена и Большунова. После дисквалификации Клебо Иверсен получил золото, а Большунов — серебро. Если апелляцию норвежцев удовлетворят, у Большунова отнимут серебро и вернут ему бронзу.

«Без комментариев. Дело продолжается, и посмотрим, какое решение примет апелляционный комитет», — приводит слова Миньере Dagbladet.

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