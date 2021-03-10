В FIS отреагировали на мнение, что федерация часто принимает решения в пользу норвежцев

Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта норвежец Вегард Ульванг рассказал, как федерация реагирует на точку зрения о том, что FIS часто принимает решения в пользу норвежской стороны.

«Это слова, которые повторяются снова и снова. Но я бы сказал, что такие комментарии довольно часто поступают и с норвежской стороны, потому что норвежцы тоже участвуют в подобных делах, когда лидируют русские. Особенно часто такое случается в спринте. Так что, Россия не одинока в своих комментариях», — приводит слова Ульванга NRK.

Ранее главный тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что, если Александра Большунова лишат серебра в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), руководству FIS можно уходить. Первым в марафоне классическим стилем финишировал норвежец Йоханнес Клебо, опередивший соотечественника Эмиля Иверсена и россиянина Большунова. После дисквалификации Клебо Иверсен получил золото, а Большунов — серебро. Если апелляцию норвежцев удовлетворят, серебро Большунова обменяют на бронзу.