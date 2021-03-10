Делегат FIS — о скандале в марафоне на ЧМ: у Большунова была идеальная траектория

Технический делегат FIS эстонец Роберт Пеетс прокомментировал скандальный инцидент, который случился на финише марафона в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.
Российский лыжник Александр Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Йоханнес Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. В итоге Клебо был дисквалифицирован. Чемпионом мира стал Иверсен, а Большунову досталось серебро.
«По правилам, Большунов, первым выкатившись на финишную прямую, имел право выбирать траекторию, что он и сделал. По моему мнению, у него была идеальная траектория. Как отстающий, Клебо был обязан сделать всё, чтобы не создавать препятствий обгоняющему его лыжнику. В этот раз, к сожалению, успешно разобраться не получилось.
Такие ситуации всегда можно интерпретировать по-разному. Каждая сторона видит случившееся по-своему. Жюри должно принять решение. Его главная цель — убедиться, чтобы результаты соревнований были честными и все спортсмены имели равные возможности добраться до финиша», — цитирует Пеетса ERR.
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