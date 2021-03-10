Финский призёр ОИ: Клебо не слишком грязный лыжник. А у Большунова уже несколько аварий

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам финн Яри Исомется поделился мнением о российском лыжнике Александре Большунове, который в сезоне-2020/2021 стал участником двух ярких спорных эпизодов.
Напомним, на этапе Кубка мира в Лахти Большунов спровоцировал стычку с финским лыжником Йони Мяки, за что получил испытательный срок в пять гонок. На чемпионате мира в Оберстдорфе россиянин в противостоянии с Йоханнесом Клебо на финише марафона сломал палку, виновным признали норвежца, которого лишили золотой медали.
«В конце концов, Клебо не слишком грязный лыжник. Он выиграл кучу спринтов, и я не помню, что был хоть какой-то конфликт. Что касается Большунова, то он уже несколько раз попадал в аварии.
Воля к победе у Большунова настолько сильна, что кажется, что она вынуждает его стремиться к победе. Бывают такие ситуации, когда так сильно хочется победить, и тогда ты забываешь о тактике. Я не говорю, что он грязный лыжник. Но он, как правило, оказывается вовлечён в такие инциденты. У Клебо не так много подобных эпизодов.
Конечно, в пользу Большунова говорит то, что он вообще оказывается в таких ситуациях. Если ты финишируешь на 40-м месте, тебя никто не назовёт грязным лыжником», — цитирует Исомется MTV Uutiset.
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