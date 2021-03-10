Брат Клебо в ярости ударил дверь и сломал ногу, узнав о дисквалификации Йоханнеса
19-летний Ола Клебо, брат норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, рассказал, как сломал ногу, узнав о дисквалификации спортсмена в марафоне на чемпионате мира. Напомним, Клебо-старшего лишили золотой медали за создание помехи Александру Большунову.
«Разозлился, когда брата лишили золотой медали, и сильно ударил ногой дверь. Возникла боль от основания большого пальца до щиколотки. Не смог нагружать ногу, и пришлось позаимствовать костыли», — приводит слова Олы Клебо VG.
По словам Клебо-младшего, боль благодаря адреналину возникла не сразу, но вскоре выяснилось, что он получил травму. На его сломанную ногу наложили шину, и теперь он передвигается при помощи костылей.
Посмотреть соответствующее фото можно в «инстаграме» Олы Клебо.
Финский призёр ОИ: Клебо не слишком грязный лыжник. А у Большунова уже несколько аварий
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