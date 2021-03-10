Марит Бьорген прокомментировала скандальный инцидент между Большуновым и Клебо в марафоне

Восьмикратная олимпийская чемпионка бывшая норвежская лыжница Марит Бьорген отреагировала на скандальный инцидент между соотечественником Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.



Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. В итоге Клебо был дисквалифицирован по решению жюри. Чемпионом мира стал Иверсен, а Большунову досталось серебро.

«Это трудное дело. Большунов заметно выходил за пределы своей лыжни, но он был впереди соперника при входе в коридор и имел на это право.

В любом случае всё закончилось очень глупо. Никто из них не выиграл», — приводит слова Бьорген Dagbladet.