Губерниев: Клебо заслужил золото в марафоне. Но правила он нарушил

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал исключение норвежского лыжника Йоханнеса Клебо из финишного протокола марафона на чемпионате мира. Напомним, Клебо лишили золотой медали за создание помехи Александру Большунову.

«Мне очень жаль Клебо. Он глубоко мне симпатичен и заслужил золотую медаль, но правила он нарушил. Это совершенно точно. Не знаю, к чему приведёт дисквалификация. Конечно, мы все верили в волшебство и в то, что FIS примет решение вручить две золотые медали.

Попутно я хочу сказать, что мне было очевидно, что президент Федерации лыж России Елена Вяльбе совершенно напрасно заранее уехала со стадиона по непонятной причине. Её авторитета не хватало при принятии решения, но за неё воевали другие полководцы. Очень жаль, что так получилось», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».