Драчёв: Большунов же выталкивал Клебо. Нарушали оба

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв разобрал скандальный эпизод в марафоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, участниками которого стали россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо.
Напомним, Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Клебо. После дисквалификации норвежца россиянина признали серебряным призёром, золото досталось другому норвежцу – Эмилю Иверсену.
«Моё личное мнение заключается в том, что Клебо не надо было дисквалифицировать. В том инциденте оба нарушали, Большунов же выталкивал Клебо. Куда тому было деваться? Не в забор же улетать, выбирать коридор у него возможности не было. В том эпизоде оба сделали друг другу «комплимент», результатом чего и стала сломанная палка.
Что добились этим протестом? Поменяли бронзу на серебро? При этом сняли с гонки человека, который отбежал 50 км. Что в этом хорошего? На мой взгляд, можно было ограничиться тем, что показать обоим жёлтые карточки», — цитирует Драчёва ТАСС.
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