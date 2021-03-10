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Легков: у Норвегии есть шансы на успех апелляции, учитывая её статус в лыжном спорте

Легков: у Норвегии есть шансы на успех апелляции, учитывая её статус в лыжном спорте
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Олимпийский чемпион Александр Легков оценил шансы сборной Норвегии обжаловать результаты мужского марафона на чемпионате мира в пользу Йоханнеса Клебо.

«У Норвегии есть шансы на успешную апелляцию, учитывая её значимость и статус в лыжном спорте. Но здесь же вопрос в том, что Саша так и так первым не станет. Будет вторым или третьим, Иверсена никуда не уберут, две золотые тоже никто не даст — мечты. Поэтому подождём результата апелляции, шансы у Норвегии есть из-за их статуса. Но с точки зрения логики и последовательности не должны её одобрить, ведь в Финляндии был такой же эпизод, где Большунова дисквалифицировали. И, насколько я понимаю и вижу, Саша вёл себя на финише так, как раз потому, что у него уже была эта история. Хорошо, что наши смогли доказать, что имело место быть нарушение, привели примеры.

Вообще же непонятно, что было бы в створе, если бы не эта ситуация. Непонятно, как повели бы себя мышцы Клебо на финише, хоть он и был относительно свежий. Но и Большунов, несмотря на некоторые отрезки, к финишу подошёл в хороших кондициях. Если бы не случился этот контакт, финиш вообще был бы непредсказуем, потому что там было очень много влияющих факторов», — рассказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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