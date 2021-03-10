Легков поделился мнением о вызывающем подозрения прогрессе Клебо

Олимпийский чемпион, бывший российский лыжник Александр Легков не считает сильное выступление норвежца Йоханнеса Клебо в марафоне чемпионата мира неожиданностью.
«Прогресс Клебо? Он же всё-таки не до конца спринтер. Нельзя так говорить. Это сильнейший спортсмен, который выигрывал общий зачёт Кубка мира. Чистый спринтер сделать этого не сможет. Да, спринт у него сильнее, но и в остальных дистанциях он себя хорошо проявлял. Это пахота и работа. Я не сомневался перед полтинником, что он способен побороться. Таких гонок в карьере всего несколько, поэтому их бегут все, а уж тем более Клебо», — рассказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал недоверие к мощному прогрессу Клебо, апеллируя тем, что в прессу просочилась информация о терапевтических исключениях спортсмена.
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