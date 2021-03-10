Чемпион ОИ Вальбуза: Клебо виноват в эпизоде с Большуновым. Но я считаю его победителем

Олимпийский чемпион 2006 года в лыжной эстафете итальянец Фульвио Вальбуза прокомментировал скандальный инцидент между норвежцем Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. В итоге Клебо был дисквалифицирован по решению жюри. Чемпионом мира стал Иверсен, а Большунову досталось серебро.

«Правила FIS, какими бы сомнительными они ни были, ясны. В правилах сказано, что в момент обгона ответственность за его чистоту лежит на том, кто находится позади. Итак, если есть контакт, вина автоматически ложится на Клебо. Он не мог пройти там, где прошёл, он слишком быстро шёл внутри, а снаружи не было места.

Но здесь есть что обсудить, и прежде всего потому, что Большунов действовал не совсем корректно. Хотим ли мы донести такой посыл, что тот, кто едет впереди, может делать всё что угодно? Что тут сказать? С моей точки зрения, чемпион мира в гонке на 50 км — Клебо. Но правила, абсурдны они или нет, оправдывают его дисквалификацию», — цитирует Вальбузу OA Sport.