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Россиянин Максим Буров стал двукратным чемпионом мира по лыжной акробатике

Россиянин Максим Буров стал двукратным чемпионом мира по лыжной акробатике
Другие / Прочие виды спорта 0
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Российский фристайлист Максим Буров выиграл соревнования по акробатике на чемпионате мира по лыжному фристайлу, который проходит в Алматы (Казахстан). Это второй успех 22-летнего россиянина на первенствах планеты: в 2019 году Буров выиграл на чемпионате мира, который проходил в Парк-Сити (штат Юта, США).

В суперфинале Буров набрал 135 баллов. Второе место занял американец Кристофер Лиллис, у него 133,50 балла, бронзовым призёром соревнований стал другой представитель России – Павел Кротов, в его активе 127,50 балла.

В первенстве также принимал участие старший брат Максима Бурова Илья, он упал при приземлении и занял пятое место.

Напомним, изначально местом проведения чемпионата мира 2021 года по лыжному фристайлу был китайский Чжанцзякоу, но из-за пандемии FIS пришлось перенести первенство в Алматы.

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