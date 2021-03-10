Чемпион ОИ Петтерсен — об инциденте между Большуновым и Клебо: были нарушены 3 правила

Олимпийский чемпион, бывший норвежский лыжник Эйстейн Петтерсен разобрал скандальный инцидент между соотечественником Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым, произошедший на финише марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Клебо пытался протиснуться с края финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. В итоге Клебо был дисквалифицирован по решению жюри. Чемпионом мира стал Иверсен, а Большунову досталось серебро.
«Как я понимаю, есть три правила. Тот, кто идёт впереди, может выбирать лыжню. Тот, кто идёт сзади, ответственен за то, чтобы не было столкновения. В то же время тому, кто выходит вперёд, не разрешается блокировать лыжника, идущего за ним. По моему мнению, все три правила были нарушены», — цитирует Петтерсена Dagbladet.
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