Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Панжинский: насколько я знаю, Клебо не пользуется противоастматическими средствами

Панжинский: насколько я знаю, Клебо не пользуется противоастматическими средствами
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе и тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко. Вяльбе и Бородавко считают, что норвежские лыжники легально принимают запрещённые препараты в рамках терапевтических исключений.

«Я бы не стал мыслить стереотипно и обобщать всех. У норвежцев есть люди с терапевтическими исключениями, но тот же Клебо, насколько я знаю, не пользуется никакими противоастматическими средствами. Нортуг тоже не был замечен, нет информации, что он пользовался исключениями. Это самые яркие звёзды, которые ничего не используют. Обобщать и говорить, что они выигрывают за счёт терапевтических исключений, я бы не мог», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Панжинский оценил слова тренера сборной России о TUE у норвежских лыжников
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021