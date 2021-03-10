Панжинский: насколько я знаю, Клебо не пользуется противоастматическими средствами

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе и тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко. Вяльбе и Бородавко считают, что норвежские лыжники легально принимают запрещённые препараты в рамках терапевтических исключений.
«Я бы не стал мыслить стереотипно и обобщать всех. У норвежцев есть люди с терапевтическими исключениями, но тот же Клебо, насколько я знаю, не пользуется никакими противоастматическими средствами. Нортуг тоже не был замечен, нет информации, что он пользовался исключениями. Это самые яркие звёзды, которые ничего не используют. Обобщать и говорить, что они выигрывают за счёт терапевтических исключений, я бы не мог», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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