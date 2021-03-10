Панжинский объяснил, почему норвежские лыжники обыгрывают россиян

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский рассказал, почему, по его мнению, сборная Норвегии выступает лучше команды России. На чемпионате мира по лыжным видам спорта норвежцы завоевали 13 золотых медалей, а россияне — одну.

«Возможно, это действительно особенности норвежского климата. Может, спортивная медицина намного впереди нашей. В этом у нас есть пробелы. А они пытаются возможными разрешёнными способами помогать спортсменам. И я бы сказал, что необязательно тренироваться больше Большунова, чтобы его обыгрывать. Если брать Клебо, то он более взрывной и резкий, склонен к спринтерским дистанциям. Возможно, он тренируется не больше, но качественнее. Объёмами в современном спорте никто не меряется. Кому-то нужно тренироваться пять часов в день, а кому-то достаточно и двух.

Я бы не стал заявлять, что норвежцы побеждают русских за счёт терапевтических исключений. Думаю, сила в методике подготовки. За границей тоже много говорят, что русские на допинге. Если были скандалы, то пытаются всех стричь под одну гребёнку. Если что-то сказал Родченков, то все спортсмены в России грязные. Но мы же знаем, что это неправда. Нам тоже не надо вести себя так, как это делают некоторые иностранные журналисты или спортсмены. Нужно трезво оценивать ситуацию и отдельно работать по каждому аспекту», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.