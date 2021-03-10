Панжинский о сокрытии информации о TUE: а венерические болезни стоит оглашать на весь мир?

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский высказал мнение, что информацию о терапевтических исключений, которые используют спортсмены, не стоит делать достоянием общественности.

«Терапевтические исключения, возможно, являются личной информацией. Если спортсмен, не дай бог, заболеет венерическим заболеванием, стоит ли это оглашать на весь мир? Мы живём в правовом мире, спорт не является исключением. Спорные ситуации решаются только путём соблюдения правил. Жюри рассматривает любое столкновение исходя из существующих правил. Клебо нарушил — его дисквалифицировали. Если необязательно оглашать терапевтические исключения, значит, они могут и не говорить об этом. Есть правила игры, которых стоит придерживаться», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.