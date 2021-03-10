Стало известно, в каких условиях будет отбывать срок чемпион ОИ Петтер Нортуг

Стало известно, в каких условиях будет содержаться в исправительном учреждении двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг, сообщает VG. Напомним, Нортуга приговорили к семи месяцам тюремного заключения за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения.
Изначально предполагалось, что Нортуга отправят в обычную тюрьму, однако ему разрешили отбыть срок в наркологическом учреждении. Лыжник начнёт отбывать срок в начале апреля. Сообщается, что он будет проходить регулярное тестирование на наличие наркотиков в организме, однако использование электронных браслетов, с помощью которых можно следить за человеком, не предполагается.
«Это похоже на пребывание в тюрьме открытого типа со строгими правилами, которые также включают лечение от наркозависимости», — отмечается в материале издания. Пациентам предлагаются «отдельные палаты высокого стандарта с собственной ванной комнатой», а также «прекрасные возможности прогулок на свежем воздухе как в летнее, так и в зимнее время».
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