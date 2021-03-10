Каминский: Клебо неправ в ситуации с Большуновым. Зачем он полез в эту щёлочку, не понимаю

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил скандальный эпизод, случившийся на финише марафона в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.

Россиянин Александр Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Йоханнес Клебо пытался протиснуться с края финишной прямой, где нет лыжни. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. В итоге Клебо был дисквалифицирован. Чемпионом мира стал Иверсен, а Большунову досталось серебро

«Поведение спортсменов на финише, причём обоих, для меня было непонятным – они весьма нелогично действовали в этой ситуации. Возможно, из-за того, что были рывки на дистанции, тяжёлая гонка была сама по себе. Всё это наложилось одно на другое, оба спортсмена сильно устали и с точки зрения логики действовали не лучшим образом — почему-то полезли в одну сторону, правую. Можно было бы предположить, что там была лучшая лыжня, но по этому месту гонщики до того не проходили, то есть лыжня там была, по логике вещей, одинаковой что слева, что справа, и было всё равно, в какую лыжню заходить. И почему-то они оба устремились в одно и то же место. А ведь Саша здесь не то что занял самую правую лыжню, а сместился даже правее самой правой лыжни, ему бы надо было становиться сразу в колею, а он почему-то сместился ещё правее.



Но на момент столкновения Саша был всё-таки чуть-чуть впереди – думаю, сантиметров на двадцать. И получилось, что, как говорит директор по лыжным гонкам FIS Пьер Миньере, Клебо подбил локтем палку Саше, а это прямое нарушение правил со сторон Клебо. И если вы зададите мне вопрос – зачем Клебо туда полез – я не смогу вам на него ответить. В той ситуации мне казалось, что у Клебо намного больше шансов на успех, потому что он спортсмен по своим техническим параметрам более спринтерский по сравнению с Сашей: быстрее выносит руки, да и вся техника одновременного хода у него адаптирована под быстрый спринт – мы с вами видели неоднократно, что в финишном спурте он всегда выигрывает у Саши. Зачем он полез в эту щёлочку, я не понимаю. Ему проще было уйти влево, встать на параллельную лыжню и с большой долей вероятности довести гонку до победного конца. А здесь получилось, что его зажали, он попытался протиснуться и был вынужден нарушить правила.

Но хочу подчеркнуть — зажимал его Саша строго в соответствии с правилами, то есть здесь была точно такая же ситуация, как с Мяки, только в обратную для Саши сторону: теперь он был впереди, а Клебо — сзади. Думаю, наш гонщик держал в памяти тот инцидент с Мяки. Я бы не стал на месте Саши уходить вправо, я бы встал в лыжню и попробовал реализовать то преимущество, которое образовалось перед выходом на прямую. Но почему-то Саша поступил так, как он поступил. Ну прижал ты его, но он ведь всё равно увернулся, проскочил, и что этот Сашин манёвр вправо изменил? Да ничего он не изменил. Но тут, видимо, спортсмены устали и действовали в рамках каких-то заранее сформированных шаблонов, стереотипов, выработанных перед гонкой. Клебо, конечно, был неправ в этой ситуации, но мы с вами должны понимать, что только вот этот незначительный контакт, только поломка палки помешали ему выиграть эту гонку – если бы этого контакта не случилось, он стал бы чемпионом мира и в марафоне", — цитирует Каминского «Лыжный спорт».