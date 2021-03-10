МОК не будет вмешиваться в дело об испытательном сроке Большунова за инцидент с Мяки

Международный олимпийский комитет (МОК) получил жалобу президента Ассоциации лыжных видов спорта России, главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, касающуюся дополнительного наказания Александра Большунова за инцидент с финном Йони Мяки, но не будет вмешиваться в ситуацию.

В жалобе Вяльбе указала на нарушения, допущенные при вынесении дополнительного наказания Большунову. После эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти Александр был дисквалифицирован, а команду, за которую он бежал, лишили медали. Перед чемпионатом мира, проходившим в Оберстдорфе, стало известно об испытательном сроке, который Международная федерация лыжного спорта (FIS) назначила россиянину. Большунов будет отстранен на два этапа Кубка мира, если на ближайших соревнованиях вновь продемонстрирует неспортивное поведение.

«Письмо получено, ситуация проанализирована и, судя по всему, будет рассмотрена в соответствии с процедурами FIS. У МОК нет юрисдикции», — цитирует пресс-службу МОК ТАСС.