Томас Бах переизбран президентом МОК на ближайшие 4 года
Томас Бах был переизбран президентом Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Inside the Games. Бах был единственным кандидатом на этот пост. В результате выборов на 137-й сессии МОК, проходящей в режиме онлайн, он набрал 93 голоса. Один член МОК высказался против.
Полномочия президента МОК после избрания вступят в силу по окончании Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
67-летний немецкий юрист Бах — девятый президент МОК, который был избран на высшую должность в олимпийском движении в 2013 году. В 1991 году он стал членом МОК, с 1996 по 2000 год входил в исполком организации, с 2000 года был вице-президентом МОК. Бах — олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию.
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