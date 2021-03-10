Директор лыжной сборной Норвегии: мы не хотим санкций против Большунова

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг рассказал, что в апелляции, поданной в Международную лыжную федерацию (FIS), нет требования санкций для россиянина Александра Большунова за столкновение с Йоханнесом Клебо на финише марафона чемпионата мира в Оберстдорфе.
В результате контакта с Клебо, который обгонял его вне лыжни, россиянин сломал палку и стал только третьим, пропустив вперед ещё и норвежца Эмиля Иверсена, который и был признан чемпионом после дисквалификации Клебо, Большунов получил серебро.
После инцидента с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти Большунов находится на испытательном сроке, который распространяется на 5 турниров.
«Всё произошло на обычном участке трассы, в самом конце, где два спортсмена шли параллельно друг другу. Это обычная случайность, некого винить. Важно подчеркнуть, что мы не хотим никаких санкций против другого спортсмена. Это случайность, и мы просто хотим вернуть первоначальные результаты», — приводит слова Бьервига NRK.
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