«За всю мужскую сборную отдувается Саша Большунов». Рочев подвёл итоги ЧМ для России

Чемпион мира 2005 года по лыжным гонкам Василий Рочев-младший подвёл итоги чемпионата мира – 2021 для сборной России.
«Результат нашей сборной на чемпионате мира хороший. Прежде всего потому, что есть золотая медаль. Плюс медаль есть в женской команде. Минимальная задача, которую ставила федерация и сами спортсмены, выполнена. Учитывая все нюансы, травмы и падения накануне чемпионата мира.
От девушек ждали большего, но у них есть серебро в эстафете. Смело можно поставить оценку «хорошо», но, к сожалению, присутствует такой факт, что за мужскую сборную отдувается один человек – Саша Большунов. Это немного настораживает и смущает. Про ребят, которые в эстафетной четвёрке и спринтерской команде были его напарниками, ничего сказать плохого не могу: те возможности и силы, которые у них были, они использовали на сто процентов. Просто Александр вытащил всю сборную, но это и с какой-то стороны хорошо: у нас есть золотая медаль, что важно для Саши и всей страны. Если бы мы уехали с чемпионата мира без этой медали, было бы совсем грустно и печально», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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