Рочев сравнил финиш Клебо и Большунова со своим финишем против Хетланна на ЧМ-2005

Чемпион мира 2005 года по лыжным гонкам Василий Рочев-младший сравнил финиш россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо в лыжном марафоне на чемпионате мира – 2021 со своим финишем против Тура Арне Хетланна на первенстве планеты 2005 года на том же стадионе.

«Есть случай Большунов- Клебо, но есть ещё показательный случай с того же спуска и финишной прямой из 2005 года – это мой финиш с Туром Арне Хетланном. Не будем углубляться и говорить, что там был спринт, а тут финиш на 50 километрах, по большому счёту, развязка одинаковая. Один был впереди, а другой, на выкате имея более высокую скорость, пытался перестроиться и выходить на параллельную лыжню. В моём случае впереди был он. Самое главное, что это уже всплыло где-то и провели параллели. Два финиша похожи по динамике, тактике и развитию событию. Единственное различие – Хетланн, находясь впереди и зная, что я справа, он не предпринял того, что сделал Саша с Клебо. Хетланн не стал меня прижимать, а занял одну из центральных лыжней и продолжил финишировать. Я был рядом и тоже пошёл на финиш.

В случае с Клебо, Саша смещался намеренно и прижал Йоханнеса к борту. На замедленных видео понятно, что это было ещё до финишных коридоров. Столкновение или контакт произошли до нарезанной лыжни. Ссылаться на нарушение пункта правил со стороны Клебо, и что он помешал Саше в коридорах – не имеет никакой силы и не имеет место быть. Всё было до коридоров, на поворотах, где лыжни нет.

Я не возьмусь никого судить, есть специальная группа судей, которые этим занимаются. Очень громкий прецедент. Я не был на месте Клебо и Большунова, но лично я приму любое решение FIS. Вернут медаль, не вернут или что-то новое придумают – в любом случае решение будет обоснованно с помощью видео и правил. Оно будет принято не просто так, оно будет честное и виновные будут наказаны. Правила прописаны, с нынешней техникой этот момент записан на все камеры. Его нужно изучить и прийти к коллегиальному выводу.



Я патриот, россиянин и болею за нашу команду с Сашей. Но на эту ситуацию у меня есть свой личное мнение, я же не просто так говорю. Я много отсмотрел видео, и занять чью-то позицию не готов. Я за победу сильнейшего и за то, чтобы правда была на стороне тех, кто действительно прав. Здесь не должно быть такого, чтобы у кого-то из них остался осадок на всю жизнь. Нужно их рассудить по правилам и честно», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем