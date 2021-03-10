Норвегия отозвала апелляцию на дисквалификацию Клебо. У Большунова — серебро

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг заявил, что апелляция на дисквалификацию Йоханнеса Клебо после лыжного марафона на чемпионате мира была отозвана по просьбе самого спортсмена.

«Он хочет закончить это дело и оставить его позади. Он хочет, чтобы лыжные гонки были выиграны на стадионе, а не юридическим путем.

Мы всегда знали, что есть аргументы как за, так и против того, что Норвегия должна обжаловать дисквалификацию Йоханнеса после марафона на чемпионате мира. Поэтому мы поддерживаем Йоханнеса и сразу же связались с FIS, когда он заявил о своём желании.

Понимаем, что будут обсуждать, что мы пришли к такому выводу и отозвали апелляцию только после её подачи. Лыжная ассоциация заинтересована в поиске наилучшего возможного решения для всех участников. Мы заканчиваем это сложное дело и смотрим в будущее», — приводит слова Бьервига Dagbladet.

Таким образом, золото остаётся у Эмиля Иверсена (Норвегия), серебро — у Александра Большунова (Россия), бронза — у Симена Хегстада Крюгера (Норвегия).