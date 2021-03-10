Крянин — об отзыве апелляции: Клебо поступил как настоящий спортсмен

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал заявление норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил свою федерацию отозвать апелляцию на решение жюри FIS по итогам лыжного марафона на чемпионате мира.

Клебо первым пересёк финишную черту в классическом масс-старте на 50 км, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен. Накануне, 9 марта, норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы попросили признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты.

«Считаю, что Клебо поступил как настоящий спортсмен. Лыжные гонки — это физическая культура, а культура означает какое-то театральное представление. Спектакль уже состоялся, медали раздали, и после драки кулаками не машут. Будет следующая гонка, и пусть они там доказывают, кто сильнее, уже в честной борьбе. Йоханнес понимает, что совершил ошибку, и не хочет, чтобы ему доставались нечестные медали. Поступает как мужчина.

Были ли у Клебо шансы заполучить медаль? Это будет уже не медаль, а нечестная медаль. Лыжный мир — это свой организм, и там все знают, что тот, кто на вершине, очень хорошо работает. Просто так эти медали не завоёвываются, надо очень много работать. Таких людей уважают, и если они правильные и честные, то подобные ситуации им, наоборот, идут только в плюс», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.