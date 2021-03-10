Губерниев: Клебо — молодец, заслуживает уважения!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил свою федерацию отозвать апелляцию на решение жюри FIS по итогам лыжного марафона на чемпионате мира.

Клебо первым пересёк финишную черту в классическом масс-старте на 50 км, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен. Накануне, 9 марта, норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы попросили признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты. После просьбы Клебо апелляция была отозвана.

«Клебо — молодец, заслуживает уважения!!! Правильное решение и мудрые слова!!!» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».