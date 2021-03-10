Клебо поблагодарил норвежскую федерацию за отзыв апелляции на результаты марафона

Лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поблагодарил норвежскую лыжную ассоциацию за согласие отозвать апелляцию на его дисквалификацию по итогам лыжного марафона классическим на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Свою просьбу Клебо подробно изложил в посте на своей странице в «Инстаграме».

«Возможно, я должен был определить свою позицию до того, как позволил лыжной ассоциации проделать всю работу по отправке апелляции, но до сегодняшнего дня у меня не получилось всё окончательно осмыслить.

Хочу поблагодарить лыжную ассоциацию за те усилия, которые они приложили ради меня, а также за то, что поддержали моё решение. Мы обо всём договорились, и теперь я хочу смотреть только вперёд», — приводит слова Клебо Dagbladet.