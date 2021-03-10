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Клебо поблагодарил норвежскую федерацию за отзыв апелляции на результаты марафона

Клебо поблагодарил норвежскую федерацию за отзыв апелляции на результаты марафона
Другие / Лыжный спорт 0

Лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поблагодарил норвежскую лыжную ассоциацию за согласие отозвать апелляцию на его дисквалификацию по итогам лыжного марафона классическим на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Свою просьбу Клебо подробно изложил в посте на своей странице в «Инстаграме».

«Возможно, я должен был определить свою позицию до того, как позволил лыжной ассоциации проделать всю работу по отправке апелляции, но до сегодняшнего дня у меня не получилось всё окончательно осмыслить.

Хочу поблагодарить лыжную ассоциацию за те усилия, которые они приложили ради меня, а также за то, что поддержали моё решение. Мы обо всём договорились, и теперь я хочу смотреть только вперёд», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Йоханнес Клебо попросил отозвать апелляцию на результаты марафона
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