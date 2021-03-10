В Норвегии отреагировали на слова Вяльбе и Бородавко о TUE у лыжников

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг отреагировал на слова президента ФЛГР Елены Вяльбе и тренера российских лыжников Юрия Бородавко, которые не исключили, что прогресс норвежцев связан с терапевтическими исключениями (TUE).

«Нас через регулярно просят прокомментировать различные российские заявления, обвинения или критические замечания в адрес Норвегии и отдельных спортсменов. Невозможно оценить, насколько правдоподобны такие заявления. Это также относится к заявлениям о терапевтических исключениях, которые не соответствуют действительности, что уже было тщательно задокументировано.

Хорошо известно, как мы работаем и тренируемся. Также мы ежегодно приглашаем лыжников других стран на тренировки в Норвегию, чтобы получить новый опыт», — приводит слова Бьервига Expressen.

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