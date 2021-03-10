Губерниев – о заявлении Клебо: мне его жаль, для него это была гонка жизни

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о просьбе норвежского лыжника Йоханнеса Клебо отозвать апелляцию на его дисквалификацию в марафоне на чемпионате мира.

«Поступок Клебо в высшей степени мужской, и он молодец. В данной ситуации я хочу сказать, что это слова не мальчика, но мужа. Вообще, мне его жаль, на самом деле, потому что всё он делал не специально, но правила он нарушал. Мне безумно жаль, что мы не увидели этого великого сражения блестящих соперников в лице Большунова и Клебо.

Всё остаётся, как есть, и я понимаю, что для Большунова и Клебо, может быть, это была гонка жизни. Но больше это была гонка жизни для Клебо. Большунов ещё станет чемпионом мира и королём лыж, а Йоханнес здорово прибавляет в дистанционных гонках, он очень умный парень, но мы понимаем конкуренцию в сборной Норвегии. Молодцы норвежцы, которые приняли к сведению его слова. Мы продолжаем переживать за Большунова и лыжи. Спор с Норвегией – великий», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.