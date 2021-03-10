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Гандболисты сборной России обыграли Чехию в квалификации Евро-2022

Гандболисты сборной России обыграли Чехию в квалификации Евро-2022
Другие / Гандбол 0

Гандболисты сборной России на своей площадке обыграли команду Чехии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года со счётом 28:27.

Лучшим бомбардиром встречи стал чешский спортсмен Томаш Чип, в активе которого семь голов. Самым результативны в составе российской команды — Сергей Марк Косоротов, забросивший шесть мячей. По пять раз отличились Дмитрий Санталов и Даниил Шишкарёв, 4 гола на счету Игоря Сороки.

Сборная России одержала вторую победу в трёх матчах и одну встречу свела вничью. Набрав 5 очков, российские гандболисты лидируют в турнирной таблице группы 3, в которую также входят сборные Украины и Фарерских островов.

Гандбол. Чемпионат Европы – 2022. Отборочный турнир
Группа 3

Россия — Чехия — 28:27 (14:13).

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