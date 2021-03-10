Клебо: надеюсь победить Большунова, на выходных будет такая возможность

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, ставший инициатором отзыва апелляции на итоги классического масс-старта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), рассказал о взаимоотношениях с россиянином Александром Большуновым.

«С нетерпением жду встречи с Большуновым снова. Хочу его поздравить. Нам предстоит соревноваться ещё много лет. Поэтому здорово, что у нас двоих хорошие отношения.

Я буду относиться к нему так же, как и раньше. Он хороший лыжник, и я надеюсь, что смогу победить его. Уже на выходных мне представится такая возможность», — приводит слова Клебо NRK.

Клебо первым пересёк финишную черту марафона, но был дисквалифицирован за создание помехи Большунову. Сборная Норвегии подала апелляцию, но Клебо попросил её отозвать.

Оба лыжника выступят в финале Кубка мира, который пройдёт в Швейцарии 13 и 14 марта.