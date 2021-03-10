«Поняли, что у них нет шансов». Крамер — об отзыве апелляции на дисквалификацию Клебо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что отзыв апелляции на результаты марафона на чемпионате мира, да ещё по инициативе дисквалифицированного Йоханнеса Клебо, стал для него сюрпризом.

«Это большой сюрприз и очень интересная ситуация. Когда вы подаёте апелляцию, то должны иметь убедительные доказательства того, что решение будет принято в вашу пользу. Но я считаю, что у них не было шансов довести до конца дело с апелляцией, это понятно.

Отозвал ли Клебо апелляцию под давлением мнения окружающих? Не думаю. Они просто поняли, что у них нет шансов. Понятно, что очень сложно думать, обсуждать, да и просто жить в неуверенности несколько дней. Это большое напряжение», — приводит слова Крамера NRK.