«Слова настоящего мужчины». Российские болельщики оценили пост Клебо про апелляцию

Российские болельщики отреагировали на пост норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо, в котором он попросил отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Клебо первым пересёк финишную черту в классическом масс-старте на 50 км, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен. 9 марта норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы просили признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты. Вчера, 10 марта, Клебо публиковал пост в «Инстаграме» и попросил отозвать апелляцию. Федерация прислушалась к просьбе Йоханнеса.

Российские болельщики так оценили поступок Клебо:

«Йоханнес, ты лучший! Вся Россия переживала и болела за тебя! Психологически ты победил в марафоне — это все увидели».

«Слова настоящего мужчины. Respect from Russia».

«Ты сильный лыжник, но Сан Саныча просто любим всем сердцем».

«Молодец!»

«Вы оба достойны, вы подняли лыжный спорт на новый уровень! Играйте честно, дружите и пусть победит сильнейший!»